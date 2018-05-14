Видео: финские пограничники выловили из моря косулю
14 мая 2018 г., 15:58
За минувшие выходные финские пограничники спасли двух животных. 13 мая из вод залива вытащили косулю. "Уставшего пловца", как назвали оленя в Twitter сотрудники береговой охраны, доставили на родной остров на лодке и отвезли в лес на тележке, передает fontanka.ru со ссылкой на Yle.
Kylmettyneen kauriin ensiaskeleet:) pic.twitter.com/Biwk4bzukg— Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) 13 мая 2018 г.
Väsynyt uimari pääsi onnellisesti kotisaareen:) pic.twitter.com/bqS0bidHei— Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) 13 мая 2018 г.
Днем ранее,12 мая, патруль береговой охраны Вальгринда был вызван на помощь к попавшему в беду 7-8-метровому горбатому киту, который запутался в сетях к северу от острова Бергё в регионе Северного Кваркена. Спасатели освободили узника от пут, и он смог продолжить свой путь.