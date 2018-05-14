Видео: финские пограничники выловили из моря косулю

За минувшие выходные финские пограничники спасли двух животных. 13 мая из вод залива вытащили косулю. "Уставшего пловца", как назвали оленя в Twitter сотрудники береговой охраны, доставили на родной остров на лодке и отвезли в лес на тележке, передает fontanka.ru со ссылкой на Yle.