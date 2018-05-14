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Видео: финские пограничники выловили из моря косулю

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Косуля. Иллюстративное фото.

ФОТО: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

За минувшие выходные финские пограничники спасли двух животных. 13 мая из вод залива вытащили косулю. "Уставшего пловца", как назвали оленя в Twitter сотрудники береговой охраны, доставили на родной остров на лодке и отвезли в лес на тележке, передает fontanka.ru со ссылкой на Yle.

Днем ранее,12 мая, патруль береговой охраны Вальгринда был вызван на помощь к попавшему в беду 7-8-метровому горбатому киту, который запутался в сетях к северу от острова Бергё в регионе Северного Кваркена. Спасатели освободили узника от пут, и он смог продолжить свой путь.

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