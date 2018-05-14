В Эстонии приступают к вакцинации диких животных от бешенства
14 мая 2018 г., 8:35
В приграничных районах Эстонии в понедельник, 14 мая, приступят к вакцинации диких животных от бешенства, сообщает Rus.err.ee.
Весеннюю операцию по вакцинации лис и енотовидных собак от бешенства проведут специалисты Ветеринарно-пищевого департамента, которые разбросают с небольших самолетов несколько тонн приманки с вакциной, передают утренние новости ETV+.
Хотя случаи бешенства в Эстонии не фиксировалось уже пять лет, вакцинацию продолжают в приграничных районах.
В России, по данным местных экспертов, бешенство среди диких животных по-прежнему распространено.