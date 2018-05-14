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В Эстонии приступают к вакцинации диких животных от бешенства

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Енот. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

В приграничных районах Эстонии в понедельник, 14 мая, приступят к вакцинации диких животных от бешенства, сообщает Rus.err.ee.

Весеннюю операцию по вакцинации лис и енотовидных собак от бешенства проведут специалисты Ветеринарно-пищевого департамента, которые разбросают с небольших самолетов несколько тонн приманки с вакциной, передают утренние новости ETV+.

Хотя случаи бешенства в Эстонии не фиксировалось уже пять лет,  вакцинацию продолжают в приграничных районах.

В России, по данным местных экспертов, бешенство среди диких животных по-прежнему распространено. 

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