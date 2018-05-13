Видео: жительницу Эстонии поразили разборки косуль
13 мая 2018 г., 14:33
В пятницу утром Лийса Луми оказалась на дороге между волостью Куремаа и городом Йыгева и заметила, как в поле бодаются две косули, передает Tartu Postimees.
"Это было очень впечатляющее зрелище, ничего подобного раньше не видела. Они так разошлись, что даже не заметили меня. Вышла из машины поснимать их, но они не обратили на меня внимания", - сказала автор видео Лийса Луми.
Понаблюдав за разборками животных, Лийса Луми прониклась жалостью к проигрывавшей дуэль косуле. "Посигналила им, и они разошлись", - сказала она.