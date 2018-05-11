Жителей Латвии предупредили об аномальной жаре: чего ждать в Эстонии?

В Эстонии сильной жары пока ждать не стоит, но теплое весеннее солнышко прогреет воздух местами до 22 градусов, однако на побережье за счет морского бриза будет немного прохладнее. Сегодня днем температура воздуха ожидается 17...22, на побережье местами 13°С.

В ночь на субботу ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 5-9, на побережье до 11 градусов тепла. Днем ясная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 18-23, на побережье местами 13 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 6-10, на побережье до 12 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 20-25, на побережье до 14 градусов тепла.