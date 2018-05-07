Спасатели помогли аисту, но его постигла печальная участь
7 мая 2018 г., 15:22
Вчера после обеда в Центр тревоги сообщили о раненом аисте в Пярну, в волости Аудру, в деревне Лемметса, передает Pärnu Postimees.
Спасатели поймали пострадавшую птици и отвезли в ветеринарную клинику, где врачи взяли ее под свою опеку.
К сожалению, ранения птицы оказались такими тяжелыми, что она не пережила ночь.
По словам ветеринара клиники PetCity Маарьи Роозилехт, у птицы диагностировали перелом пальца.
"К сожалению, мы не смогли ее спасти. Когда утром пошли осматривать птицу, она уже, к сожалению, умерла. Перелом пальца можно было вылечить, но, очевидно, у нее было сильное сотрясение головы", - сказала Роозилехт.