Спасатели помогли аисту, но его постигла печальная участь

Спасатели поймали пострадавшую птици и отвезли в ветеринарную клинику, где врачи взяли ее под свою опеку.

"К сожалению, мы не смогли ее спасти. Когда утром пошли осматривать птицу, она уже, к сожалению, умерла. Перелом пальца можно было вылечить, но, очевидно, у нее было сильное сотрясение головы", - сказала Роозилехт.