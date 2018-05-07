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Спасатели помогли аисту, но его постигла печальная участь

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Аист. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

Вчера после обеда в Центр тревоги сообщили о раненом аисте в Пярну, в волости Аудру, в деревне Лемметса, передает Pärnu Postimees.

Спасатели поймали пострадавшую птици и отвезли в ветеринарную клинику, где врачи взяли ее под свою опеку.

К сожалению, ранения птицы оказались такими тяжелыми, что она не пережила ночь.

По словам ветеринара клиники PetCity Маарьи Роозилехт, у птицы диагностировали перелом пальца.

"К сожалению, мы не смогли ее спасти. Когда утром пошли осматривать птицу, она уже, к сожалению, умерла. Перелом пальца можно было вылечить, но, очевидно, у нее было сильное сотрясение головы", - сказала Роозилехт.

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