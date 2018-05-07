Галерея и видео: на Гавайях продолжает извергаться вулкан — потоки лавы уничтожили десятки домов

Из района эвакуировали около 1,7 человек. Местные власти отмечают, что извержение прогрессирует. В воскресенье, 6 мая, стало известно, что количество активных лавовых трещин в районе достигло 10. Потоки лавы взмывали из земли в воздух на высоту до 70 метров, передает Newsru.com.

Чиновники объявили об опасности затопления лавой близлежащих районов. Кроме того, они заявили, что из-за извержения в воздухе зафиксирован опасно высокий уровень содержания диоксида серы. Таким образом ситуация в районе вулкана пока продолжает оставаться опасной.

Точный ущерб от извержения пока не установлен. Информацию о разрушениях чрезвычайные службы получают путем облета территории извержения и наблюдения с воздуха.

В минувшее воскресенье жителям Лейлани-Эстейтс ненадолго разрешили вернуться в свои дома, чтобы забрать домашних животных и часть вещей. После этого около 200 человек были размещены во временных пунктах, остальные устроились у друзей и родственников.

Многочисленные видеозаписи с извержением продолжают публиковаться в соцсетях. "Вы не можете представить, каково это в реальности", - делятся эмоциями очевидцы событий.