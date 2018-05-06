Многие люди даже не догадываются, что сами создают, например, для пернатых друзей экологические ловушки.
"Классической эколовушкой можно назвать установку множества скворечников, когда в одном месте собирается слишком много птиц и им просто не будет хватать пропитания", - говорит научный сотрудник Тартуского университета Марко Мяги. По его словам эколовушки существуют и для человека, например, люди собираются в городах, где ресурсы лучше, но если сравнить фертильность или возможность размножаться горожан с сельчанами, можно увидеть, что это на самом деле эколовушка, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру+".
Как отметил ученый, в Эстонии существует реальная угроза эколовушек, поскольку вырубка леса в последние годы существенно сократила площадь зеленого массива. При этом дела обстоят не настолько критически, как в других европейских странах, где мало лесопосадок, а землю активно распахивают под выращивание зерновых и прочих культур.