Ученый: в Эстонии существует реальная угроза эколовушек

"Классической эколовушкой можно назвать установку множества скворечников, когда в одном месте собирается слишком много птиц и им просто не будет хватать пропитания", - говорит научный сотрудник Тартуского университета Марко Мяги. По его словам эколовушки существуют и для человека, например, люди собираются в городах, где ресурсы лучше, но если сравнить фертильность или возможность размножаться горожан с сельчанами, можно увидеть, что это на самом деле эколовушка, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру+".