Фото: в Финляндии обнаружилось озеро в форме Дональда Трампа
5 мая 2018 г., 18:00
В Финляндии есть озеро, очертания которого напоминают силуэт президента США Дональда Трампа.
Сходство заметил финн Антти Каллио, когда рассматривал карту своего родного региона Кайяани, пишет Yle. Береговая линия тут же вызвала у него смутные ассоциации. Более внимательное рассмотрение превратило синее пятно в профиль Трампа, передает Fontanka.
«Сперва я смотрел на это озерцо на обычной карте, и поначалу не увидел ничего необычного, однако как только я переключился на спутниковые снимки, то сразу же обнаружил знакомую личность», – шутит Каллио.