Фото: в Финляндии обнаружилось озеро в форме Дональда Трампа

Сходство заметил финн Антти Каллио, когда рассматривал карту своего родного региона Кайяани, пишет Yle . Береговая линия тут же вызвала у него смутные ассоциации. Более внимательное рассмотрение превратило синее пятно в профиль Трампа, передает Fontanka .

«Сперва я смотрел на это озерцо на обычной карте, и поначалу не увидел ничего необычного, однако как только я переключился на спутниковые снимки, то сразу же обнаружил знакомую личность», – шутит Каллио.