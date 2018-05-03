Ночью на Эстонию обрушатся грозы

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная погода с дождями, по многим регионам грозы. Утром облачность начиная с запада страны рассеется, а дождь прекратится. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/с, в грозу порывы ветра сильнее. Температура воздуха 6-12 градусов тепла.