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Ночью на Эстонию обрушатся грозы

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Гроза.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная погода с дождями, по многим регионам грозы. Утром облачность начиная с запада страны рассеется, а дождь прекратится. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/с, в грозу порывы ветра сильнее. Температура воздуха 6-12 градусов тепла.

Днем переменная облачность. В первой половине дня на востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на северном побережье порывами до 14 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 9-14, на востоке страны до 16 градусов тепла.

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