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Фото: медведь разгромил целую пасеку

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ФОТО: Margus Kivi

На прошлой неделе в деревне Кярстна Вильяндиского уезда медведь разорил целую пасеку, пишет Sakala.

По словам пчеловода Маргуса Киви, зрелище было ошеломительное и угнетающее. Киви, уже много лет занимающийся пчеловодством, отметил, что и в прошлые годы были определенные проблемы с медведями, но раньше они нападали на отдельные ульи. «Мишке, чтобы поесть, не нужно за раз больше пары ульев. Видимо, в этот раз пчелы рассердились и стали сопротивляться, а он вышел из себя и все разнес», - сказал Киви.

По словам Киви, этой весной нападения куниц и медведей были неожиданно поздними. «Обычно медведь нападает на ульи зимой, перед спячкой, когда набирает последние запасы жира, и ранней весной, сразу же после пробуждения, но так бывает не всегда, - сказал он. - Я уже успел снять сетку от куниц и мне пришлось об этом пожалеть».

Причиненный медведем ущерб компенсирует государство. Представитель Департамента окружающей среды побывал на месте, через год Киви рассчитывает получить компенсацию. Ущерб, причиненный куницами, придется просто пережить. «Ничего не поделаешь — если ведешь хозяйство в лесу, нужно мириться с убытками», - отметил он.

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