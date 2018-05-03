Фото: медведь разгромил целую пасеку

По словам пчеловода Маргуса Киви, зрелище было ошеломительное и угнетающее. Киви, уже много лет занимающийся пчеловодством, отметил, что и в прошлые годы были определенные проблемы с медведями, но раньше они нападали на отдельные ульи. «Мишке, чтобы поесть, не нужно за раз больше пары ульев. Видимо, в этот раз пчелы рассердились и стали сопротивляться, а он вышел из себя и все разнес», - сказал Киви.

По словам Киви, этой весной нападения куниц и медведей были неожиданно поздними. «Обычно медведь нападает на ульи зимой, перед спячкой, когда набирает последние запасы жира, и ранней весной, сразу же после пробуждения, но так бывает не всегда, - сказал он. - Я уже успел снять сетку от куниц и мне пришлось об этом пожалеть».