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Фото: гуляющий по лесу житель Эстонии встретил новорожденных лосят

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ФОТО: Harri Peetsalu

Сегодня на тропе Вана-Сайда гуляющий по лесу фотограф-любитель встретил двух новорожденных лосят, передает Postimees.

«Я прошел мимо них, когда краем глаза заметил движение. Они встали, я сразу присел на корточки, чтобы понять, с кем или с чем имею дело. Оказалось, что это лосята. Я пытался не двигаться, пока не понял, что родителей рядом нет. Тишина, детеныши заметили меня уже до этого. Увидел, что опасности нет. Сфотографировал. Лосята вновь вернулись в лежачее положение. Подкрался тихо вперед, чтобы сделать снимок спереди и сразу ушел, постоянно оглядываясь назад», - рассказал фотограф.

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