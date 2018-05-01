Фото: гуляющий по лесу житель Эстонии встретил новорожденных лосят

«Я прошел мимо них, когда краем глаза заметил движение. Они встали, я сразу присел на корточки, чтобы понять, с кем или с чем имею дело. Оказалось, что это лосята. Я пытался не двигаться, пока не понял, что родителей рядом нет. Тишина, детеныши заметили меня уже до этого. Увидел, что опасности нет. Сфотографировал. Лосята вновь вернулись в лежачее положение. Подкрался тихо вперед, чтобы сделать снимок спереди и сразу ушел, постоянно оглядываясь назад», - рассказал фотограф.