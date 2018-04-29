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Видео: возле Луны обнаружено три загадочных объекта

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ФОТО: Richard Vogel/AP

Астроном-любитель случайно снял странные объекты, пролетевшие на фоне поверхности Луны. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Don't Stop Motion.

Три непонятных объекта появляются в кадре на отметке 01.18 и быстро исчезают. Сам автор видео задался вопросом, что он мог снять, предположив, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. В то же время он признал, что его теорию невозможно подтвердить, передает Korrespondent.

Некоторые пользователи в комментариях согласились с автором видео, другие предположили, что речь идет о метеоритах.

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