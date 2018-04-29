Видео: возле Луны обнаружено три загадочных объекта

Три непонятных объекта появляются в кадре на отметке 01.18 и быстро исчезают. Сам автор видео задался вопросом, что он мог снять, предположив, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. В то же время он признал, что его теорию невозможно подтвердить, передает Korrespondent.