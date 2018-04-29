Такое не часто увидишь: житель Эстонии запечатлел огромную двойную радугу

Последнее время погода очень переменчивая с солнцем и дождями, а также радует глаз природными явлениями, пишет читатель из Йыгевамаа.

Двойная радуга состоит из первичной и вторичной радуг. Вторичная всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной.

ФОТО: Toomas Assak