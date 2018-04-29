Такое не часто увидишь: житель Эстонии запечатлел огромную двойную радугу Смотрите фото!
29 апреля 2018 г., 9:20
Читатель Postimees прислал в редакцию фотографии вчерашнего неба с двойной радугой.
Последнее время погода очень переменчивая с солнцем и дождями, а также радует глаз природными явлениями, пишет читатель из Йыгевамаа.
Двойная радуга состоит из первичной и вторичной радуг. Вторичная всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной.
Сегодня также обещают облачную погоду с прояснениями. По многим регионам пройдут дожди. Температура воздуха до 12 до 17 градусов тепла.