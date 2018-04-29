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Такое не часто увидишь: житель Эстонии запечатлел огромную двойную радугу Смотрите фото!

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ФОТО: Toomas Assak

Читатель Postimees прислал в редакцию фотографии вчерашнего неба с двойной радугой.

Последнее время погода очень переменчивая с солнцем и дождями, а также радует глаз природными явлениями, пишет читатель из Йыгевамаа.

Двойная радуга состоит из первичной и вторичной радуг. Вторичная всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной.

ФОТО: Toomas Assak

Сегодня также обещают облачную погоду с прояснениями. По многим регионам пройдут дожди. Температура воздуха до 12 до 17 градусов тепла.

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