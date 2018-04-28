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  • «Люди, что происходит?!»: женщину обескуражила находка в мусорном контейнере

«Люди, что происходит?!»: женщину обескуражила находка в мусорном контейнере Смотрите фото!

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Мусор. Фото иллюстративное

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Жительница латвийского города Резекне опубликовала пост, в котором рассказала, что вчера совершенно случайно нашла в мусорном контейнере в одном из дворов города, передает Rus.TVNET.

«Люди, что происходит?! В Резекне, на улице Дарзу, 37 во дворе в мусорный бак сегодня около 16 часов были выброшены восемь только родившихся щенков. Проходили мимо, услышали писк. Открыв крышку мусорного контейнера, увидели, что в выброшенном пакете щенки - мокрые и голодные. Одного, к сожалению, спасти не удалось. Если у тебя есть собака, ты должен быть ответственным и за нее, и за ее потомство. Я не знаю, как спится людям, сделавшим такое!» - написала она.

ФОТО: Facebook/Rus.Tvnet

Автор поста поблагодарила работников Резекненского приюта животных за оперативную работу: щенки находятся в надежном месте. Они в скором времени будут искать себе любящих хозяев.

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