«Люди, что происходит?!»: женщину обескуражила находка в мусорном контейнере

«Люди, что происходит?! В Резекне, на улице Дарзу, 37 во дворе в мусорный бак сегодня около 16 часов были выброшены восемь только родившихся щенков. Проходили мимо, услышали писк. Открыв крышку мусорного контейнера, увидели, что в выброшенном пакете щенки - мокрые и голодные. Одного, к сожалению, спасти не удалось. Если у тебя есть собака, ты должен быть ответственным и за нее, и за ее потомство. Я не знаю, как спится людям, сделавшим такое!» - написала она.