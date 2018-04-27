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Прогноз погоды на следующую неделю: в Эстонии резко наступит лето?

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Жара.

ФОТО: Liis Treimann

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается дождливая погода, но температура воздуха может достигать 18 градусов тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность без осадков. Местами туманы. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 9 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 2-7, к вечеру усилится восточный и северо-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 13-18, на побережье местами до 10 градусов тепла.

В ночь на вторник начиная с юга страны облачность усилится, пойдет дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, на севере страны вероятность осадков низкая. Вечером дожди прекратятся и на юге страны. Ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

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