На выходных в Эстонии ожидается комфортная весенняя погода

Погода будет тихой, днем местами не исключен кратковременный дождь. С южным ветром к нам придет более теплая воздушная масса. Если в субботу температура воздуха еще 10-12 градусов, то воскресным днем преобладающий температурный фон около 15-ти градусов тепла.