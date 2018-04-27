На выходных в Эстонии ожидается комфортная весенняя погода
27 апреля 2018 г., 13:17
Гребень высокого давления, перемещаясь через Центральную и Восточную Европу с запада на восток, заденет и Прибалтику.
Погода будет тихой, днем местами не исключен кратковременный дождь. С южным ветром к нам придет более теплая воздушная масса. Если в субботу температура воздуха еще 10-12 градусов, то воскресным днем преобладающий температурный фон около 15-ти градусов тепла.
В субботу, 28 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Утром кое-где сохранится туман. Ветер в основном юго-западный, южный 2-7 м/с.
Температура воздуха составит от 7 до 12°С.