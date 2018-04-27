пятница, 27 апреля 2018 г.
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • На выходных в Эстонии ожидается комфортная весенняя погода

На выходных в Эстонии ожидается комфортная весенняя погода

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Весна на пляже Пирита.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Гребень высокого давления, перемещаясь через Центральную и Восточную Европу с запада на восток, заденет и Прибалтику.

Погода будет тихой, днем местами не исключен кратковременный дождь. С южным ветром к нам придет более теплая воздушная масса. Если в субботу температура воздуха еще 10-12 градусов, то воскресным днем преобладающий температурный фон около 15-ти градусов тепла.

В субботу, 28 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Утром кое-где сохранится туман. Ветер в основном юго-западный, южный 2-7 м/с.

Температура воздуха составит от 7 до 12°С.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ