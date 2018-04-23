Во вторник Эстонию накроют дожди

Завтра на востоке Эстонии есть большая вероятность осадков, а на западе в течение дня еще возможно мельком увидеть солнышко. Но, к сожалению, это ненадолго, так как уже к ночи придет новая зона осадков.

Во вторник, 24 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди. Ближе к вечеру вероятность осадков уменьшится. До обеда на востоке Эстонии будет юго-восточный ветер 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Начиная с западной части Эстонии ветер повернет на западный, юго-западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, к вечеру юго-западный ветер усилится.