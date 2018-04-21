Редкий медведь погиб в Италии во время операции по отлову

Биологи в парке на Апеннинах поймали животное, чтобы надеть на него спутниковый ошейник для отслеживания его перемещений.

Однако самец апеннинского бурого медведя начал задыхаться после того, как ему ввели снотворное, и вскоре погиб, несмотря на усилия специалистов.

Защитники дикой природы описали потерю животного как "очень значительную".

"Этот подвид находится на грани вымирания, в настоящее время осталось лишь 50 особей или чуть больше", - заявили в итальянском подразделении Всемирного фонда дикой природы (WWF), призвав пересмотреть способы поимки животных.

Животное попало в трубу-ловушку в четверг вечером во время разрешенной операции в парке Абруццо, Лацио и Молизе.

По данным итальянских СМИ, ловушка была установлена для поимки другого медведя по имени Марио, который приходил в деревню и, как считалось, мог представлять угрозу для людей. Погибшее животное оказалось там случайно.

"Мы впервые столкнулись с проблемой с анестезией во время отлова", - рассказал журналистам глава парка Антонио Каррара.

Хотя алгоритм действий при отлове "снижает риски для медведя до минимума, они не могут полностью их исключить", добавил он.