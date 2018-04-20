В Финляндии появился на свет детеныш редкого животного

В Пурувеси впервые за несколько десятилетий был замечен белек в местах гнездования сайменской нерпы. Этого события ожидали еще с 2007 года, когда там были замечены первые особи, оставшиеся на зимовку. Появление на свет тюлененка говорит о распространении нерп в новых регионах, передает Yle.