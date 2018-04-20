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В Финляндии появился на свет детеныш редкого животного

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Тюлененок. Иллюстративное фото.

ФОТО: http://skeltmer.ee/.

В Пурувеси впервые за несколько десятилетий был замечен белек в местах гнездования сайменской нерпы. Этого события ожидали еще с 2007 года, когда там были замечены первые особи, оставшиеся на зимовку. Появление на свет тюлененка говорит о распространении нерп в новых регионах, передает Yle.

Пурувеси – одно из естественных мест обитания нерп. Сейчас ситуация выглядит благоприятно – скорее всего, нерпы снова туда возвращаются. Согласно последним оценкам, там сейчас обитают от 5 до 7 нерп.

Сайменская нерпа – один из самых редких тюленей, живущий в пресной воде и находящийся под угрозой исчезновения. Около 8000 лет назад нерпы оказались в изоляции в озере Саймаа после потери связи с Балтийским морем после окончания ледникового периода.

По оценкам, на данный момент в природе насчитывается порядка 380 сайменских нерп. В южной части региона популяция нерп постепенно восстановилась.

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