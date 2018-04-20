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На Эстонию надвигается первый весенний шторм

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Шторм в Таллинне.

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

Энергичный циклон, который завтра образуется на юге Финляндии, станет причиной штормовой погоды на Балтике.

Порывы западного, северо-западного ветра могут достигать 20-23 м/с. Циклон стремительно направится на восток и ветер у нас тоже довольно быстро начнет ослабевать. В воскресенье в Эстонии уже будет комфортная, тихая, но уже прохладная погода.

В субботу, 21 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Западный, северо-западный ветер 8-14, порывами 15-20, на северо-восточном побережье до 23 м/с. Во второй половине дня ветер постепенно ослабеет.

Температура воздуха составит от 7 до 12°С.

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