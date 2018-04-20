На Эстонию надвигается первый весенний шторм
20 апреля 2018 г., 13:55
Энергичный циклон, который завтра образуется на юге Финляндии, станет причиной штормовой погоды на Балтике.
Порывы западного, северо-западного ветра могут достигать 20-23 м/с. Циклон стремительно направится на восток и ветер у нас тоже довольно быстро начнет ослабевать. В воскресенье в Эстонии уже будет комфортная, тихая, но уже прохладная погода.
В субботу, 21 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Западный, северо-западный ветер 8-14, порывами 15-20, на северо-восточном побережье до 23 м/с. Во второй половине дня ветер постепенно ослабеет.
Температура воздуха составит от 7 до 12°С.