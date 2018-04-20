На Эстонию надвигается первый весенний шторм

Порывы западного, северо-западного ветра могут достигать 20-23 м/с. Циклон стремительно направится на восток и ветер у нас тоже довольно быстро начнет ослабевать. В воскресенье в Эстонии уже будет комфортная, тихая, но уже прохладная погода.