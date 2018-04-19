В Солнечной системе нашли погибшую планету

Метеорит с крупными алмазными кристаллами был частью астероида 2008 TC3, упавшего в Нубийскую пустыню в Судане в 2008 году. Он относится к уреилитам — метеоритам, образованным крупнозернистыми породами — оливином и пироксеном. Кроме того, в нем обнаружена высокая концентрация углерода в виде графитов и алмазов, пишет lenta.ru.

Ученые подсчитали, что для образования алмазов, найденных в «аль-Махата ас-Ситта» необходимо давление более 20 гигапаскаль. Это указывает на то, что кристаллы не могли возникнуть в результате столкновения с поверхностью Земли, а выросли в недрах крупного небесного тела.