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Среда в Эстонии будет теплой, но пасмурной

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Весна в Таллинне.

ФОТО: Sander Ilvest

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, на востоке страны возможны дожди.

Местами туманы. Ветер западный и северо-западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

Днем переменная облачность. Вечером по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 9-15, на побережье местами 5 градусов тепла.

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