Среда в Эстонии будет теплой, но пасмурной
17 апреля 2018 г., 15:08
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, на востоке страны возможны дожди.
Местами туманы. Ветер западный и северо-западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.
Днем переменная облачность. Вечером по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 9-15, на побережье местами 5 градусов тепла.