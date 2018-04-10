Раскрыто происхождение Стоунхенджа

С 70-х годов ученые были уверены, что сарсены, которые использовались для строительства мегалита, были перемещены из Марлборо-Даунс, что находится в 35 километрах от Стоунхенджа. Однако оставалось загадкой, почему создатели кромлеха не воздвигли его на месте нахождения камней, транспортировка которых очень сложна, передает Lenta.ru.

По мнению исследователя, Пяточный камень и камень номер 16 уже находились на месте строительства. На это указывает отсутствие следов обработки этих двух валунов, которые имелись на других сарсенах. Археолог также нашел следы большого углубления рядом с Пяточным камнем, которое могло остаться после выкапывания валуна. Такая же яма имеется и у шестнадцатого камня.

Кроме того, линия, проведенная через два эти камня, указывает на точку горизонта, где поднимается Солнце в день летнего солнцестояния. Питтс считает, что естественное расположение валунов могло стать поводом для строительства всего комплекса.