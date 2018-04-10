Померзли и хватит! Среда обещает быть солнечной и довольно теплой
10 апреля 2018 г., 13:38
Хорошую и сухую погоду в эту среду и последующие несколько дней обеспечит нам область повышенного давления, которая смещается через южные районы Финляндии на юго-восток.
Утром сохранится ясная погода, в течение дня кое-где на небе появятся высокие облака, но осадков не ожидается. Ночь будет достаточно прохладной, а дневная температура поднимется местами до 10°С.
В среду, 11 апреля, в Эстонии ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8, на островах порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит от 6 до 11°С.