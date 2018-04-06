Ученые шокированы: главное озеро России приравнено к рядовому водоему

"В пояснительной записке сказано, что подход утилитарный: Байкал назвали просто озером, имеющим особое водохозяйственное значение. Байкал поставили вровень с остальными реками, озерами и водохранилищами", - говорит директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. По его мнению, ведомства по охране природы будут поставлены в тупик: охранять 500-метровую зону в соответствии с Водным кодексом РФ или 200-метровую по новому распоряжению правительства, передает "Тайга.инфо".

Старший научный сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы Ольга Гагаринова напоминает, что в течение года до принятия распоряжения было много дискуссий и встреч, где ученые отстаивали сохранение водоохранной зоны в таких границах, которые позволили бы не только охранять Байкал, но дали шанс на развитие местному населению.

"Мы предлагали дальнейшие работы по ландшафтному планированию и зонированию в населенных пунктах. Мы предлагали учесть застройку, природные условия - но наши советы не учли. Теперь регламент водоохранной зоны не такой уж строгий, как рисовали местные жители. Сыграла свою роль правовая неграмотность. Людям ведь говорили, что они не могут продавать свои участки, а это никак не связано с водоохранной зоной", - указывает Гагаринова на манипуляцию со стороны властей.

У Байкала может начаться разработка в промышленных масштабах

Изменение границ водоохранной зоны, вызвавшее недовольство ученых, по мнению Гагариновой, произошло в региональных органах власти. Работы по зонированию по всей водоохранной зоне Байкала, отмечает специалист, потребовали бы усиленной работы ученых на протяжении двух лет. Между тем местные элиты спешат начать разработку в промышленных масштабах Холоднинского месторождения полиметаллических руд в Северо-Байкальском районе Бурятии, которая до сих пор была невозможна из-за экологических ограничений.

Статус Байкала как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО в связи с принятым распоряжением, скорее всего, не изменится, однако, по мнению Андрея Федотова, правительство РФ уже показало, как оно относится к этому статусу и насколько им озабочено. Ученый отметил, что недавно также было скорректировано постановление N643 - в частности, теперь допускается даже проведение взрывных работ на границе водоохранной зоны.

Кроме того, по мнению ученых, новые границы водоохранной зоны Байкала значительно ослабят позиции России в дискуссии с правительством Монголии о перспективах строительства ГЭС в бассейне Селенги. "Они нам прямо говорят: вы сначала у себя порядок наведите, а потом нам претензии предъявляйте. А мы Байкал свели до обычного водохозяйственного водоема. Я считаю, что мы будем в ближайшее время делать заявления от себя, от Академии наук и попросим правительство скорректировать это распоряжение", - сообщил Федотов.

Предыстория распоряжения - жалоба от граждан Путину

В июне прошлого года в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители острова Ольхон, расположенного на Байкале, пожаловались, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты и выпаса скота. Кроме того, сообщили они, на острове люди вынуждены пользоваться водой низкого качества из скважины, а также лишены хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры.