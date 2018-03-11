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Фото: девушка сделала из лисенка вегана и довела его до полусмерти

10.03.2018 16:23
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Блогер из Барселоны и вегетарианка Соня Сае посадила своего питомца лису-фенека на веганскую диету, от чего животное очень похудело и стало болеть, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

По рассказу самой девушки, она «спасла» зверька от заводчика в 2014 году и начала кормить его исключительно кошачьим веганским кормом бренда Amì, в состав которого входит синтетический таурин. Спустя пару лет она стала публиковать в своих соцсетях фотографии изможденного лисенка и писать посты о том, что он слепнет и у него выпадает шерсть. При этом она не связывала плохое самочувствие животного с его рационом, а облысение объясняла аллергией и тем, что степные фенеки якобы линяют к лету.

Девушку активно критиковали зоозащитники, называли ее поведение издевательством над хищным зверьком, рацион которого обычно на 90 процентов состоит из насекомых, грызунов, птиц, ящериц и яиц. Некоторые пользователи соцсетей утверждали, что лиса начала слепнуть именно из-за нехватки в организме таурина.

В итоге Соня закрыла свой Instagram, ограничила доступ к постам в Facebook и перестала обновлять YouTube-канал.

Борцы за права животных намерены через полицию отнять питомца у девушки и вернуть его к привычному для его вида рациону.

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