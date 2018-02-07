У четверти застреленных волков обнаружена парша

В текущем сезоне охотники застрелили 80 волков, у 19 из этих волков была обнаружена парша.

По состоянию на понедельник в Вырумаа было застрелено 15 волков, тем самым лимит в уезде исчерпан. В Ярвамаа в этом сезоне застрелили девять волков, в Пярнумаа и Ляэнемаа по восемь.

В Рапламаа и на Сааремаа были застрелены по семь волков, в том числе в Рапламаа пять были застрелены в рамках лимита, а два по специальным разрешениям, на Сааремаа шесть по лимиту и один по специальному разрешению.

В Тартумаа и Вильяндимаа застрелено по шесть волков, в Тартумаа лимит тем самым исчерпан, в Вильяндимаа разрешается отстрелить еще четырех волков.

В уездах Харью и Ляэне-Виру застрелено по четыре волка, в Пылвамаа - три, на Хийумаа - два, а в Валгамаа - один волк.

У 19 застреленных волков была обнаружена парша, заболевание было установлена у зверей в Вильяндимаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Харьюмаа, Ярвамаа и на Сааремаа. По сообщению Общества охотников Эстонии, парша волков является серьезной проблемой. Если в 2011-2015 годах парша в популяции волков проявлялась циклично, то в 2016 году распространенность заболеваемости была высокой, и почти 30 процентов застреленных волков имели признаки заболевания - это самый высокий показатель за много лет.

Всего в текущем сезоне в соответствии с уже увеличенным лимитом можно застрелить 106 волков. Сезон охоты на волка начался 1 ноября и продлится до конца февраля.

В прошлом сезоне в Эстонии было застрелено 114 волков при лимите в 117 особей.