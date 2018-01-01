Снег, дождь, туман и гололед: во вторник погода удивит разнообразием

По данным службы погоды Эстонии, во вторник ожидается облачная с прояснениями погода.

По многим регионам дожди, на востоке страны также мокрый снег. Ожидаются туманы и гололедица. Ветер южный и юго-западный, 4-10, порывами до 13, на побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 1-4, на западе страны до 6 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам пройдут дожди, сохранится вероятность гололедицы. Во второй половине дня осадков станет меньше. Ветер юго-западный, 4-10, порывами до 13, на побережье порывами до 18 м/сек. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.