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Слякоть. Иллюстративное фото.

Фото: Marianne Loorents

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Lörts.
Marianne Loorents

Снег, дождь, туман и гололед: во вторник погода удивит разнообразием

01.01.2018 16:08
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По данным службы погоды Эстонии, во вторник ожидается облачная с прояснениями погода.

По многим регионам дожди, на востоке страны также мокрый снег. Ожидаются туманы и гололедица. Ветер южный и юго-западный, 4-10, порывами до 13, на побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 1-4, на западе страны до 6 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам пройдут дожди, сохранится вероятность гололедицы. Во второй половине дня осадков станет меньше. Ветер юго-западный, 4-10, порывами до 13, на побережье порывами до 18 м/сек. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

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