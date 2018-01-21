На Эстонию вновь надвигается штормовой ветер

По данным службы погоды Эстонии, в первой половине предстоящей недели будет несколько теплее, чем ожидалось ранее, но в среду ветер вновь станет штормовым.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 4-9, местами 12 градусов мороза, на побережье островов местами до 0 градусов. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам снегопады. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8, в районе Рижского залива юго-западный порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на островах и западном побережье от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по многим регионам снегопады. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 4-9, местами 12, на побережье островов местами 1 градус мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам небольшие снегопады. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на островах и западном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на островах и западном побережье от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В ночь на среду облачно, снегопады распространятся с островов в материковую часть страны, ожидаются метели. Утром осадки начиная с запада страны перейдут в мокрый снег, повысится вероятность гололедицы. Ветер южный и юго-западный, 7-13, на побережье порывами до 17-20 м/сек. Температура воздуха 4-9, местами 12 градусов мороза. На островах и западном побережье утром 0-2 градуса тепла. Днем преимущественно облачно, на востоке страны снег и мокрый снег, на западе страны мокрый снег и дождь. Вечером осадки по всей стране перейдут в дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 7-13, на побережье порывами до 17-20 м/сек, во второй половине дня ненадолго уляжется. Температура воздуха на востоке страны 2-6 градусов мороза, на западе страны 0-4 градуса тепла.