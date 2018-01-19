Синоптики предупреждают: очень скоро грянут морозы

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни вновь вернутся морозы, в начале недели ожидается до 14 градусов мороза.

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег, осадки ожидаются главным образом на северном побережье. Ветер северных направлений, 2-7 , на побережье порывами 10 м/сек. Температура воздуха 4-9, местами 12 градусов мороза. Днем также облачно с прояснениями, небольшой снег главным образом на северном побережье. Ветер северных направлений, 2-7, на побережье порывами 10 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза.

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов мороза, местами 14 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, по регионам легкий снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов до нуля.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 5-11, местами 14 градусов мороза, на побережье островов местами до -2. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. К вечеру облачности станет больше, к островам подойдет новая зона снегопада. Южный и юго-западный ветер усилится до 5-12, на побережье порывами 14-18 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов до 6 градусов тепла.