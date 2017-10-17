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30.aprill 2017, Lääne-Virumaa, Eesti, Rakvere talv, ilm, lumi, lörts, torm, külm Fotol: Kevadine lumetorm Rakveres Foto: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja
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Фото: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

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30.aprill 2017, Lääne-Virumaa, Eesti, Rakvere talv, ilm, lumi, lörts, torm, külm Fotol: Kevadine lumetorm Rakveres Foto: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja
MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Достаем теплые вещи: в Эстонии ожидаются снег и минусовая температура

17.10.2017 12:11
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К концу недели в Эстонии похолодает. В воскресенье температура воздуха опустится до нуля и местами выпадет снег. 

Минусовые температуры по ночам ожидаются начиная с пятницы. В Пятницу ночью температура будет составлять от 0 до +5 градусов, местами температура опустится до -2. В субботу ночью температура, согласно прогнозу, будет варьироваться ночью от -2 до +3.

В воскресенье температура ночью составит от -1 до -3 градусов. Утром возможен снег. Днем температура местами будет около нуля, например, нулевая температура ожидается в Вируском уезде. В остальной Эстонии днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. 

Российский портал Gismeteo прогнозирует, что в воскресенье утром в Таллинне выпадет снег. Осадки ожидаются с 6.00 до 9.00 часов утра. 

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