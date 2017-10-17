Достаем теплые вещи: в Эстонии ожидаются снег и минусовая температура

К концу недели в Эстонии похолодает. В воскресенье температура воздуха опустится до нуля и местами выпадет снег.

Минусовые температуры по ночам ожидаются начиная с пятницы. В Пятницу ночью температура будет составлять от 0 до +5 градусов, местами температура опустится до -2. В субботу ночью температура, согласно прогнозу, будет варьироваться ночью от -2 до +3.

В воскресенье температура ночью составит от -1 до -3 градусов. Утром возможен снег. Днем температура местами будет около нуля, например, нулевая температура ожидается в Вируском уезде. В остальной Эстонии днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла.

Российский портал Gismeteo прогнозирует, что в воскресенье утром в Таллинне выпадет снег. Осадки ожидаются с 6.00 до 9.00 часов утра.