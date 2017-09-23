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Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

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Sügis.
URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни: температура поднимется до 20 градусов

23.09.2017 14:07
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По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается ясная погода, а максимальная температура воздуха составит до 20 градусов тепла.

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная погода, но местами возможны туманы. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8, до полуночи на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье островов до 13 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8, на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.

В ночь на понедельник в Эстонии ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье островов до 12°C. В понедельник днем солнечная или малооблачная сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 15..19°C.

В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 4-10, на побережье островов до 12 градусов тепла. Днем солнечная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.

В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-9, на побережье островов до 12 градусов тепла. Днем солнечная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.

В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-9, на побережье до 12 градусов тепла. Днем переменная облачность и малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.

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