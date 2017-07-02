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Children play in a fountain in a square outside the Athens Town Hall in Athens, on Friday, June 30, 2017. A summer heatwave has hit Greece, with temperatures reaching a high of 44 degrees Celsius (111 Fahrenheit) in Athens Friday, and is expected to last over the weekend. (AP Photo/Petros Giannakouris)
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Афины. Дети спасаются от жары в фонтане.

Фото: PETROS GIANNAKOURIS/AP

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Children play in a fountain in a square outside the Athens Town Hall in Athens, on Friday, June 30, 2017. A summer heatwave has hit Greece, with temperatures reaching a high of 44 degrees Celsius (111 Fahrenheit) in Athens Friday, and is expected to last over the weekend. (AP Photo/Petros Giannakouris)
PETROS GIANNAKOURIS/AP

Жара в Греции установила европейский рекорд: людям не рекомендуют выходить на солнце

02.07.2017 14:38
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В Греции поставлен новый европейский температурный рекорд: в субботу зафиксировано 45,9 градусов Цельсия. В других странах экстремальные условия привели к человеческим жертвам. Синоптики прогнозируют, что в понедельник станет легче.

РИА "Новости" со ссылкой на сайт meteo.gr сообщает, что в Греции рекордная температура была зафиксирована на метеостанции в районе Мирес недалеко от города Ираклион на Крите. В стране больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара, пишет Newsru.com.

Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) выпустил рекомендации, как вести себя в столь жаркую погоду: избегать солнца, стараться находиться в тени и в охлаждаемом помещении, побольше пить воды, не переедать, носить легкую одежду, избегать тяжелого физического труда на солнце.

По данным синоптиков, в субботу на четырех станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях - выше 42 градусов.

В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико - 43,4 градуса.

В воскресенье сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов. Снижение температуры на десять градусов - до 33-34 градусов - ожидается в понедельник.

Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.

Пожарные службы предупреждают об опасности пожаров в связи с сухой жаркой погодой и запрете разводить костры.

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