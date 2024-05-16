В пятницу в Эстонии воздух прогреется до 24 градусов

По прогнозу, в ночь на пятницу в Эстонии ожидается ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер западный - северо-западный 2-8, ближе к полуночи на северном побережье до 12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла.

На Чудском озере в ночь на пятницу ветер западный - северо-западный 2-7, ближе к ночи до 11 м/с. Высота волны 0,3-0,7 метра. Без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха ночью 8-11 градусов.

В пятницу в Эстонии днем также ясно, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха днем 19-24, на побережье местами до 14 градусов тепла.

На Чудском озере в пятницу днем ветер северных направлений 2-6 м/с, высота волны до полуметра. Без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха 16-19 градусов выше нуля.