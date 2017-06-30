prognoz.ee -
Погода
2898535 07/24/2016 A heavy hailstorm in the Ryazan region. Some hailstones measured up to three centimeters. Igor Podgornyi/Sputnik
1/1

Град в Рязанской области. Снимок иллюстративный.

Фото: Igor Podgornyi/Sputnik

foto
//f9.pmo.ee/c_9s3bc_uV3NDiIajYA6NacTIDs=/200x200/filters:focal(1650x711:3306x1885)/nginx/o/2017/06/28/6825137t1h9e4d.jpg
//f9.pmo.ee/rthE22ozRIBWIKQ7g7Qcv99SWO0=/566x0/nginx/o/2017/06/28/6825137t1h9e4d.jpg
2898535 07/24/2016 A heavy hailstorm in the Ryazan region. Some hailstones measured up to three centimeters. Igor Podgornyi/Sputnik
Igor Podgornyi/Sputnik

Видео: на северо-западе Москвы выпал град с горошину

30.06.2017 14:49
Распечатать

Несколько дней назад град, диаметром в пять сантиметров, прошел в Краснодарском крае. Сегодня град, размером с горошину, доставил местным жителям неприятности на северо-западе Москвы, сообщает Interfax.ru. Похоже, такие аномальные проявления погоды становятся неотъемлемой частью этого лета.

В пятницу в Московский регион пришла мощная гроза, Гидрометцентр заранее предупредил о шквалистом - до 24 м/с - ветре и граде. В окрестностях Шмитовского проезда выпал обильный град с дождем. Многие градины достигали размеров горошин.

У многих автомобилей при грозе срабатывала охранная сигнализация, на поверхности кузова некоторых из них образовались мелкие вмятины.

Экстренное предупреждение выпустил и столичный главк МЧС, порекомендовав по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, парковать автомобили в гараже либо оставлять их вдали от шатких конструкций. 

Коммунальные и экстренные службы города с четверга переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.

Jaga |

ÐÐ¿Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¿ÑÐ¸Ñ! #Ð³Ñ€Ð°Ð´ #Ð´Ð¾Ð¶Ð´ÑŒ #ÑÐ½ÐµÐ³Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ð¼

A post shared by Ð’ÐµÑ€Ð° Ð‘Ð¾Ð³Ð´Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° (@vera.bogdanova.ru) on

Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
30.06.17
Фото и видео: ветхозаветный потоп обрушился на Европу 		30.06.17
В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина
28.06.17
Фото: в Краснодарском крае выпал град диаметром пять сантиметров
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
град · погода
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook