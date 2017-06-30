Видео: на северо-западе Москвы выпал град с горошину

Несколько дней назад град, диаметром в пять сантиметров, прошел в Краснодарском крае. Сегодня град, размером с горошину, доставил местным жителям неприятности на северо-западе Москвы, сообщает Interfax.ru . Похоже, такие аномальные проявления погоды становятся неотъемлемой частью этого лета.

В пятницу в Московский регион пришла мощная гроза, Гидрометцентр заранее предупредил о шквалистом - до 24 м/с - ветре и граде. В окрестностях Шмитовского проезда выпал обильный град с дождем. Многие градины достигали размеров горошин.

У многих автомобилей при грозе срабатывала охранная сигнализация, на поверхности кузова некоторых из них образовались мелкие вмятины.

Экстренное предупреждение выпустил и столичный главк МЧС, порекомендовав по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, парковать автомобили в гараже либо оставлять их вдали от шатких конструкций.

Коммунальные и экстренные службы города с четверга переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.