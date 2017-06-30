Следите за движением гроз: циклон обрушит на Эстонию мощные ливни

Последние несколько дней средняя температура в Эстонии едва-едва достигла нормы, но сегодня погода ухудшится, сообщает синоптик Мерике Мерилайн на портале Ilm.ee .

Синоптик пишет, что на Балтийское море и материк сегодня обрушится один из самых мощных циклонов последнего времени, который принесет с собой ливни и похолодание.

На море скорость ветра достигнет штормового уровня и составит около 21 м/с. Такой скорости ветра достаточно, чтобы ломать ветки и даже небольшие деревья.

Кроме этого, натворить бед могут и грозовые молнии. Синоптик советует вести себя осторожно на дорогах и следить за передвижением гроз. Это можно сделать здесь.

Согласно прогнозу синоптиков сегодня в Эстонии ожидается дождь и гроза. Местами дождь будет очень сильный. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, порывами 15, на островах и северном побережье 12-17, порывами до 20 м/с. Вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха 14..19, на юге Эстонии до 22°C.