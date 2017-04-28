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In this Feb. 6, 2013 photo, a feral cat eats cat food from a box left by a cat lover behind a grocery store in Key Largo, Fla. While hunters stalked the elusive Burmese python through large swaths of Florida's Everglades over the last month, state and federal wildlife officials set traps for other animals menacing native wildlife in a fragile ecosystem. The python gets all the attention in Florida's sometimes weird animal kingdom and it's accused of decimating the populations of native mammals in the Everglades, but wildlife officials say feral cats, black-and-white tegu lizards and Cuban tree frogs are some of the other invasive species that pose equally serious threats to imperiled native wildlife in the swamplands and neighboring habitats. (AP Photo/J Pat Carter) / SCANPIX Code: 436
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Кошка. Иллюстративное фото.

Фото: J Pat Carter/AP

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In this Feb. 6, 2013 photo, a feral cat eats cat food from a box left by a cat lover behind a grocery store in Key Largo, Fla. While hunters stalked the elusive Burmese python through large swaths of Florida's Everglades over the last month, state and federal wildlife officials set traps for other animals menacing native wildlife in a fragile ecosystem. The python gets all the attention in Florida's sometimes weird animal kingdom and it's accused of decimating the populations of native mammals in the Everglades, but wildlife officials say feral cats, black-and-white tegu lizards and Cuban tree frogs are some of the other invasive species that pose equally serious threats to imperiled native wildlife in the swamplands and neighboring habitats. (AP Photo/J Pat Carter) / SCANPIX Code: 436
J Pat Carter/AP

Видео: хозяева бросили беременную кошку умирать от голода в съемной квартире

28.04.2017 15:06
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21 апреля в дежурную часть Рижской муниципальной полиции обратился встревоженный мужчина, который рассказал, что в одной из квартир в его доме уже более суток жалобно мяукает кошка.

Полицейские отправились по указанному адресу – за дверью раздавалась отчаянное мяуканье. На звонки никто не реагировал, пишет Rus.Tvnet.

Опрошенные соседи рассказали, что в этой квартире живет семья с двумя детьми и кошкой, предположительно беременной. В последний месяц жильцов никто не видел, никаких звуков, кроме жалобного мяуканья не было слышно.

Вскоре прибыл владелец квартиры, который рассказал, что сдавал жилье одной семье. Несколько дней назад он пытался дозвониться до арендаторов, но безрезультатно. Мужчина взломал замок, чтобы убедится, что с кошкой все в порядке.

В квартире, под диваном, сидела черная кошка. У нее не было ни воды, ни еды, а лоток был настолько переполнен, что кошка стала использовать в качестве туалета вещи, оставленные ее хозяевами. То, что животное давно не питалось, подтвердилось, когда полицейский нашел пакетик сухого корма и насыпал немного в миску – кошка буквально проглотила еду.

Хозяин квартиры был поражен состоянием жилья и сказал, что заботу о кошке взять на себя не может. С учетом информации о возможной беременности кошки, полицейские приняли решение отвезти ее в клинику «Dr. Beinerts».

Известно, что медицинская помощь кошке не потребовалась, в тот же день ее доставили в приют «Улубеле», работники которого сообщили, что ее хозяева не дали о себе знать.

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голод · кошка · латвия · спасение
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