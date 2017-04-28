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1. aprilli lõuna paiku hakkas Tallinnas lörtsi sadama.
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Мокрый снег в Таллинне (1 апреля).

Фото: Toomas Huik

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1. aprilli lõuna paiku hakkas Tallinnas lörtsi sadama.
Toomas Huik

Сильный дождь, мокрый снег и ветер до 25 м/с: конец апреля станет для жителей Эстонии настоящим испытанием

28.04.2017 13:50
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В субботу утром и днем ожидаются сильный мокрый снег и дождь, видимость ухудшится, предупреждает Служба погоды.

Ночью с пятницы на субботу северо-восточный ветер усилится порывами до 15, к утру до 18 м/с. Днем на северном побережье и на островах Западной Эстонии 17, порывами до 23-25 м/с.

К вечеру ветер в Южной Эстонии обратится на юг, его скорость будет достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла, на юго-востоке может подняться до 10 градусов. 

В воскресенье ожидается облачная погода, местами дожди. К вечеру вероятность осадков уменьшится, облачность поредеет. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с, к вечеру немного ослабеет. Темпаратура воздуха от 3 до 8 градусов.

В отличие от апреля, в мае синоптики обещают более теплую погоду. В понедельник должно быть безветрено, температура поднимется до 10 - 13 градусов. Но на побережье все же местами будет от 5 до 7 градусов.

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