Сильный дождь, мокрый снег и ветер до 25 м/с: конец апреля станет для жителей Эстонии настоящим испытанием

В субботу утром и днем ожидаются сильный мокрый снег и дождь, видимость ухудшится, предупреждает Служба погоды.

Ночью с пятницы на субботу северо-восточный ветер усилится порывами до 15, к утру до 18 м/с. Днем на северном побережье и на островах Западной Эстонии 17, порывами до 23-25 м/с.

К вечеру ветер в Южной Эстонии обратится на юг, его скорость будет достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла, на юго-востоке может подняться до 10 градусов.

В воскресенье ожидается облачная погода, местами дожди. К вечеру вероятность осадков уменьшится, облачность поредеет. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с, к вечеру немного ослабеет. Темпаратура воздуха от 3 до 8 градусов.

В отличие от апреля, в мае синоптики обещают более теплую погоду. В понедельник должно быть безветрено, температура поднимется до 10 - 13 градусов. Но на побережье все же местами будет от 5 до 7 градусов.