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The Ship of Dreams is set alight on Brighton beach at the end of the 'Burning the Clocks' parade of lanterns in Brighton, East Sussex as part of celebration of the Winter Solstice.
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Огонь. Снимок иллюстративный.

Фото: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images

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The Ship of Dreams is set alight on Brighton beach at the end of the 'Burning the Clocks' parade of lanterns in Brighton, East Sussex as part of celebration of the Winter Solstice.
Andrew Matthews/PA Wire/PA Images

Фото: американцы обнаружили «огненные врата ада»

26.04.2017 09:29
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В сети обратили внимание на фотографию пострадавшего от удара молнии дерева и сравнили его с огненными вратами ада. Оригинальный снимок был опубликован в Twitter-аккаунте американского метеоролога Джеймса Спанна. «Это дерево было поражено молнией в Болдуине, штат Миссисипи. Оно выгорело изнутри», — отметил он.

Пост Спанна, за четыре дня набрав более 25 тысяч лайков и 11 тысяч ретвитов, стал вирусным, а фотография вызвала бурную реакцию в Twitter, пишет "Лента.ру".

Обожженное дерево сравнили с порталом в потусторонний мир, входом в «Обливион» из видеоигры TES: Oblivion и входом в ад. «Да у нас тут портал в Мордор», — обрадовался начитавшийся «Властелина колец» пользователь.

Сотрудники издания Mashable также включились в игру и предположили, что на снимке Спанна запечатлено, как природа открывает «огненные врата в ад».

Другие подписчики метеоролога шутки не оценили и пожалели попавшее под удар молнии дерево. «Бедное деревце», — посочувствовал один из них.

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америка · дерево · огонь
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