Фото: американцы обнаружили «огненные врата ада»

foto

//f9.pmo.ee/SzmejRP8mE9MDYyvtwDjB7ac_mE=/200x200/smart/nginx/o/2016/12/23/6199417t1h10be.jpg

//f9.pmo.ee/vjFn2hj_ulaGAr7dvNnba66uTqY=/566x0/nginx/o/2016/12/23/6199417t1h10be.jpg

The Ship of Dreams is set alight on Brighton beach at the end of the 'Burning the Clocks' parade of lanterns in Brighton, East Sussex as part of celebration of the Winter Solstice.

Andrew Matthews/PA Wire/PA Images