Фото: охотники за северным сиянием запечатлели необъяснимое явление

Фотографам удалось запечатлеть нечто совершенно своеобразное - прямую линию света, которая пересекала небо и мерцала не так, как это свойственно огням северного сияния.

Поскольку у явления не было научного названия, астрономы-любители окрестили его Стивом в честь неизвестного героя из мультфильма "Лесная братва" 2006 года. Теперь со Стивом ознакомились и ученые из Европейского космического агентства (ESA). Предварительные результаты исследования показали, что речь идет о двигавшемся на сверхвысокой скорости потоком газа в верхних слоях атмосферы.

Ученые обратили внимание на Стива благодаря сообществу интересующихся северным сиянием, количество которых стремительно растет. Люди в социальных сетях делятся между собой фотографиями северного сияния и информацией о том, где его можно увидеть. Например, в Эстонии есть группа в Facebook «Eestimaa virmalised» ("Северное сияние в Эстонии"). Аналогичные группы действуют по всему миру.

В одной из таких групп профессор атмосферной физики университета Калгари Эрик Донован и заметил фотографию северного сияния с необычной световой линией. ESA уже направило специальные зонды, чтобы изучить это явление, сейчас получены первые данные.

"На высоте 300 км от земной поверхности температура резко подскочила до 3000 градусов. Ширина потока газа составляла 25 км, он двигался со скоростью 6 км/с, порой скорость достигала 10 км/с", - сказал Донован.

"Получается, что Стив на самом деле весьма распространен, но мы раньше его не замечали. И только благодаря обычным наземным наблюдениям и сотням энтузиастов с телескопами в социальных сетях мы обнаружили новый феномен", - добавил он.