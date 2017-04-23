Завтра в Эстонию вернется зима

Погода в Северной Европе по-прежнему во власти циклонов, удерживающих у нас сырую погоду. Над югом Скандинавии углубляется новый циклон. Он вызовет у нас вечером усиление ветра на западном побережье и принесет на острова новую порцию мокрого снега. В ночь на вторник осадки распространятся по всей Эстонии. Кое-где не исключен снег. Поэтому утром во вторник местами вернется зима.