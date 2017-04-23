Днем, 24 апреля, облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь или мокрый снег. Вечером к островам приблизится новая зона осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с, вечером на островах усилится юго-восточный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха 3..9°C.
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Снег.
Фото: Scanpix
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Lumi päevalilledel
Scanpix
Завтра в Эстонию вернется зима
23.04.2017 14:06
Погода в Северной Европе по-прежнему во власти циклонов, удерживающих у нас сырую погоду. Над югом Скандинавии углубляется новый циклон. Он вызовет у нас вечером усиление ветра на западном побережье и принесет на острова новую порцию мокрого снега. В ночь на вторник осадки распространятся по всей Эстонии. Кое-где не исключен снег. Поэтому утром во вторник местами вернется зима.
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