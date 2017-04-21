Суббота выдастся холодной и дождливой

Циклон, следующий с севера Швеции в сторону центральной Финляндии, постепенно заполняется. По его периферии со Скандинавии перемещается ложбина с новой зоной осадков. В ночь на субботу над Эстонией образуется небольшой циклон, который в течение дня проследует вместе со своим облачным массивом на восток. В его тылу к нам поступит более прохладная воздушная масса.