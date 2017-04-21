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Upuutus, lume sulamine, lomp, liigvesi, vihm, vihmasadu, sula.
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Дождливая погода.

Фото: Mailiis Ollino/

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Upuutus, lume sulamine, lomp, liigvesi, vihm, vihmasadu, sula.
Mailiis Ollino/

Суббота выдастся холодной и дождливой

21.04.2017 13:57
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Циклон, следующий с севера Швеции в сторону центральной Финляндии, постепенно заполняется. По его периферии со Скандинавии перемещается ложбина с новой зоной осадков. В ночь на субботу над Эстонией образуется небольшой циклон, который в течение дня проследует вместе со своим облачным массивом на восток. В его тылу к нам поступит более прохладная воздушная масса.

В субботу, 22 апреля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, вечером осадки пойдут на убыль. Ветер северо-западный 4-10, на островах и побережье 7-12, порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха составит от 3 до 7°C.

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