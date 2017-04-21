Суббота выдастся холодной и дождливой

В субботу, 22 апреля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, вечером осадки пойдут на убыль. Ветер северо-западный 4-10, на островах и побережье 7-12, порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха составит от 3 до 7°C.
Mängib video:
Дождливая погода.
Фото: Mailiis Ollino/
Циклон, следующий с севера Швеции в сторону центральной Финляндии, постепенно заполняется. По его периферии со Скандинавии перемещается ложбина с новой зоной осадков. В ночь на субботу над Эстонией образуется небольшой циклон, который в течение дня проследует вместе со своим облачным массивом на восток. В его тылу к нам поступит более прохладная воздушная масса.
В субботу, 22 апреля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, вечером осадки пойдут на убыль. Ветер северо-западный 4-10, на островах и побережье 7-12, порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха составит от 3 до 7°C.
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21.04.17
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