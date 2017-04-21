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Tänavu veebruaris Rootsit tabanud torm.
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Шторм. Иллюстративный снимок.

Фото: Scanpix

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Tänavu veebruaris Rootsit tabanud torm.
Scanpix

Берегитесь! На Балтийском море ожидаются трехметровые волны

21.04.2017 10:56
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В предстоящие сутки ожидается усиление ветра, на Балтике ожидаются волны до трех метров, сообщает служба погоды.

В северной части Балтийского моря ветер юго-западный и западный, 6-12 м/с, в первой половине дня порывами 15 м/с, вечером ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. В ночь с пятницы на субботу ветер северо-западный, порывами 15 м/с, высота волны 1-3 метра. Видимость от умеренной до хорошей.

На Финском заливе ветер западный и юго-западный, 5-9, порывами 13 м/с, вечером возможны кратковременные усиления. Предстоящей ночью ожидается ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Высота волны 1-2,5 метра. Утром в субботу и в ночь на воскресенье дождь и мокрый снег. Видимость от умеренной до хорошей.

В северной части Рижского залива и в проливе Вяйнамере ветер юго-западный и западный, 6-12, в первой половине дня порывами 15-17 м/с. В ночь на субботу ветер сменит направление на северо-западное, утром усилится порывами 15 м/с. Высота волны 1-3 метра. Утром и в ночь на воскресенье дожди, в воскресенье днем без существенных осадков. Видимость от умеренной до хорошей.

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балтийское море · ветер · волны · погода · прогноз
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