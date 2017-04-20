Невероятное фото: житель Эстонии запечатлел пролетавший вблизи Земли астероид

Астероид приблизился к нашей планете на рекордно близкое для такого крупного объекта расстояние за последние 400 лет. Пауль сказал, что для него удивительна даже сама мысль, что ему удалось запечатлеть объект размером в один километр, который находился на расстоянии примерно двух миллионов километров, пишет Postimees.

За 40 секунд, пока Пауль делал снимок астероида, небесное тело пролетело 1300 километров.

По рассказам астронома, астероид не был виден невооруженным глазом.

Портал Novaator пишет, что последний раз такой величины космическое тело было видно в 2004 году.

Следующий крупный астероид будет пролетать вблизи Земли в 2027 году.