Невероятное фото: житель Эстонии запечатлел пролетавший вблизи Земли астероид

Asteroid 2014 JO25 kihutamas meie taevas 19. aprilli hilisõhtul kell 23.47. Tähed on paigal ja asteroid on see kriips keskel. Pildistatud Pernova loodusmaja tähetorni teleskoobiga, Canon 700D, ISO 1600, 40,5 sekundit.

Aarne Paul/Pernova loodusmaja

