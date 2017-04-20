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Asteroid 2014 JO25 kihutamas meie taevas 19. aprilli hilisõhtul kell 23.47. Tähed on paigal ja asteroid on see kriips keskel. Pildistatud Pernova loodusmaja tähetorni teleskoobiga, Canon 700D, ISO 1600, 40,5 sekundit.
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Фото: Aarne Paul/Pernova loodusmaja

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Asteroid 2014 JO25 kihutamas meie taevas 19. aprilli hilisõhtul kell 23.47. Tähed on paigal ja asteroid on see kriips keskel. Pildistatud Pernova loodusmaja tähetorni teleskoobiga, Canon 700D, ISO 1600, 40,5 sekundit.
Aarne Paul/Pernova loodusmaja
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Невероятное фото: житель Эстонии запечатлел пролетавший вблизи Земли астероид

20.04.2017 13:19
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Астроном Аарне Пауль ночью запечатлел пролетавший вблизи Земли астероид 2014 JO25.

Астероид приблизился к нашей планете на рекордно близкое для такого крупного объекта расстояние за последние 400 лет. Пауль сказал, что для него удивительна даже сама мысль, что ему удалось запечатлеть объект размером в один километр, который находился на расстоянии примерно двух миллионов километров, пишет Postimees.

За 40 секунд, пока Пауль делал снимок астероида, небесное тело пролетело 1300 километров.

По рассказам астронома, астероид не был виден невооруженным глазом.

Портал Novaator пишет, что последний раз такой величины космическое тело было видно в 2004 году.

Следующий крупный астероид будет пролетать вблизи Земли в 2027 году.

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астероид · астроном · земля · снимок
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