НАСА: на спутниках Юпитера и Сатурна может быть жизнь

НАСА назвало спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад подходящими местами для поиска жизни за пределами Земли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление исследователей НАСА .

Энцелад имеет почти все основные признаки для существования жизни, рассказали исследователи.

"Мы сделали большой шаг вперед в понимании того, как расположены океаны в Солнечной системе. Мы искали воду в первую очередь на Марсе, но оказалось, что мы найдем удивительные океаны, которые расположены глубоко под поверхностью планет", – рассказали ученые.

Несколько миссий НАСА были посвящены наблюдениями за спутниками. С помощью космического аппарата "Кассини" были обнаружены множество молекул водорода в струях воды, поднимающейся из переломов на ледяной поверхности Энцелада.

Космический телескоп "Хаббл" показал, что на самом теплом участке поверхности спутника Юпитера Европы появился водяной шлейф.