НАСА: на спутниках Юпитера и Сатурна может быть жизнь

Энцелад имеет почти все основные признаки для существования жизни, рассказали исследователи.
"Мы сделали большой шаг вперед в понимании того, как расположены океаны в Солнечной системе. Мы искали воду в первую очередь на Марсе, но оказалось, что мы найдем удивительные океаны, которые расположены глубоко под поверхностью планет", – рассказали ученые.
Несколько миссий НАСА были посвящены наблюдениями за спутниками. С помощью космического аппарата "Кассини" были обнаружены множество молекул водорода в струях воды, поднимающейся из переломов на ледяной поверхности Энцелада.
Космический телескоп "Хаббл" показал, что на самом теплом участке поверхности спутника Юпитера Европы появился водяной шлейф.