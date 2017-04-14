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Фото: NASA

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NASA

НАСА: на спутниках Юпитера и Сатурна может быть жизнь

14.04.2017 11:45
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НАСА назвало спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад подходящими местами для поиска жизни за пределами Земли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление исследователей НАСА.

 

Энцелад имеет почти все основные признаки для существования жизни, рассказали исследователи.

"Мы сделали большой шаг вперед в понимании того, как расположены океаны в Солнечной системе. Мы искали воду в первую очередь на Марсе, но оказалось, что мы найдем удивительные океаны, которые расположены глубоко под поверхностью планет", – рассказали ученые.

Несколько миссий НАСА были посвящены наблюдениями за спутниками. С помощью космического аппарата "Кассини" были обнаружены множество молекул водорода в струях воды, поднимающейся из переломов на ледяной поверхности Энцелада.

Космический телескоп "Хаббл" показал, что на самом теплом участке поверхности спутника Юпитера Европы появился водяной шлейф.

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жизнь · наса · сатурн · юпитер
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