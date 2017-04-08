prognoz.ee -
Погода
1/1

Попавший в объектив фотографа лось.

Фото: Lenno Põder

foto
//f12.pmo.ee/vDbbWrb8Q2MiQUhg9yIkSrB5Pw0=/200x200/smart/nginx/o/2014/05/12/3022410t1h637a.jpg
//f12.pmo.ee/jnzShe97uvj_HoW7sulSYfmHpi0=/566x0/nginx/o/2014/05/12/3022410t1h637a.jpg
Lenno Põder

Разъяренная лосиха загнала мужчину на дерево (1)

08.04.2017 14:58
Комментировать | Распечатать

В четверг вечером Яанус Мюур, совершавший пробежку в лесу Паралепа вместе с собакой, спас залезшего на дерево мужчину, которого загнал туда лось, пишет Lääne Elu.

Мужчина, которому на вид было лет 50, забрался на дерево, чтобы спастись от лосихи. Животное вместе с лосятами стояло рядом с деревом на беговой дорожке и не думало двигаться с места.

На крики людей, занимавшихся поблизости тренировкой, лосиха не реагировала. Но лай собаки все же в конце концов ее отогнал. "Спасенный облегченно вздыхал, радуясь, что теперь может пойти домой. Сказал лишь, что безумная история", - рассказал Мюур.

Насколько ему известно, эту лосиху видели здесь и раньше. По оценке Мюура, соответствующие чиновники должны всерьез заняться этим вопросом. "Она ведь на собак нападает, пугает детей. А что будет, если лягнет? - спрашивает Мюур. - Я за то, чтобы специалисты по окружающей среде оценили связанные с животным риски и перевезли его по возможности куда-нибудь в другое место".

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
дерево · лес · лось · паралепа
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook