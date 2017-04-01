Масштабное наводнение в Колумбии: 112 погибших, сотни могут быть погребены под селем

На юго-западе Колумбии масштабные наводнения вызвали селевой поток. По данным на вечер субботы, погибли 112 человек, cотни могут быть погребены под сошедшим селем.

Стихия накрыла район в городе Мокоа на юго-западе страны. Сель вызвали проливные дожди, из-за которых протекающая по городу река вышла из берегов.

По словам лично прибывшего в зону бедствия президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, погибли 112 человек.

Ранее AFP сообщал, что жертвами стихии стали 92 человека, еще минимум 180 пострадали. Более 200 человек пропали без вести.

Количество жертв быстро растет.

Губернатор департамента Путумайо Соррел Арока в комментарии W Radio назвал произошедшее беспрецедентной трагедией. Он заявил, что властям не удалось установить местонахождение сотен семей. По его словам, селем накрывало целые кварталы.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.