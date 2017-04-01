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Фото: Liis Treimann

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Kevadine ilm
Liis Treimann

Завтра в Эстонии ожидается до 14 градусов тепла

01.04.2017 13:40
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. До полуночи на востоке страны по регионам дожди, по многим регионам туманы. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на северном побережье до полуночи порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье местами 5 градусов тепла.

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