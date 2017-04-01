Завтра в Эстонии ожидается до 14 градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. До полуночи на востоке страны по регионам дожди, по многим регионам туманы. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на северном побережье до полуночи порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.