prognoz.ee -
Погода
Lumine tee.
1/1

Фото: Postimees

foto
//f10.pmo.ee/mWMX_32A8v1-anaD3oxrlpU67A8=/200x200/smart/nginx/o/2008/11/23/96477t1h2b45.jpg
//f10.pmo.ee/7CI0iIaP7303lsrRSHlFiRcvgCc=/566x0/nginx/o/2008/11/23/96477t1h2b45.jpg
Lumine tee.
Postimees

Из-за зимних условий на дорогах ограничена видимость

31.03.2017 07:14
Комментировать | Распечатать

Рано утром дороги на основных и крупных второстепенных шоссе дороги мокрые или занесены снегом. Местами идет снег, из-за чего видимость на дорогах ограничена.

Согласно прогнозу, в ближайшие часы ситуация на дорогах не изменится.

Необходимо считаться и с новыми ограничениями скорости. На 154-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и на начальном километре шоссе Уллиаллика-Колга введены скоростные ограничения в связи с ремонтными работами. Скорость ограничена также на дороге Кюлитсе-ярве в Тартумаа из-за лесных работ, которые проходят рядом с дорогой.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром на востоке Эстонии продолжит идти мокрый снег, днем осадки уменьшатся. Ветер ослабеет до 2-7 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 6 градусов тепла.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
зима · печаль · погода
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook