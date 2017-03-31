Из-за зимних условий на дорогах ограничена видимость

Рано утром дороги на основных и крупных второстепенных шоссе дороги мокрые или занесены снегом. Местами идет снег, из-за чего видимость на дорогах ограничена.

Согласно прогнозу, в ближайшие часы ситуация на дорогах не изменится.

Необходимо считаться и с новыми ограничениями скорости. На 154-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и на начальном километре шоссе Уллиаллика-Колга введены скоростные ограничения в связи с ремонтными работами. Скорость ограничена также на дороге Кюлитсе-ярве в Тартумаа из-за лесных работ, которые проходят рядом с дорогой.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром на востоке Эстонии продолжит идти мокрый снег, днем осадки уменьшатся. Ветер ослабеет до 2-7 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 6 градусов тепла.