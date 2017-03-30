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Слякоть. Иллюстративное фото.

Фото: Marianne Loorents

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Lörts.
Marianne Loorents

Не ждали? Ночью пройдет снег и мокрый снег

30.03.2017 15:04
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Завтра ночью на эстонские острова придет плотная облачность, которая принесет с собой снег, мокрый снег и дождь. Осадки пройдут на островах и утром, но с течением дня облачность отступит.

Завтра ночью со стороны Скандинавии приблизится циклон, который двинется через море. К полуночи осадки достигнут островов, а утром распространятся по всей материковой Эстонии. Пройдет снег и мокрый снег, осадки будут сильными, утром на островах возможен дождь. Ветер южный и юго-восточный 3-8, на островах порывами до 13 м/c. Температура воздуха -3..2 градуса.

Днем циклон двинется через Рижский залив на юго-восток. Уже в первой половине дня осадки в Западной Эстонии прекратятся. Но к востоку от линии Таллинн-Пярну еще будет идти мокрый снег, а временами – дождь.

Во второй половине дня на востоке страны осадки продолжатся. Направление ветра сменится на восточное, его скорость составит 2-5, на побережье – до 8 м/с. Температура воздуха 1..6 градусов тепла.

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